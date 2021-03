Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

La régie de recettes de la restauration scolaire de la ville de Saint-Paul informe aux familles concernées qu'il n'y aura plus d'envoi d'échéancier pour la période de janvier à mai 2021. "Seul une facture récapitulative sera expédiée au mois de juillet 2021", indique la régie. En cause, la situation sanitaire liée au Covid-19 qui force cette dernière à se réorganiser. Les factures seront tout de même " éditées mensuellement et consultables sur le site de la mairie de Saint-Paul", précise la régie. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : mairie de Saint-Paul)

