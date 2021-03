Du mardi 9 au jeudi 18 mars, des ateliers dessins sont prévus par la ville de Saint-Paul au sein de l'école Emile-Hugot de Savanna. Réalisés dans le cadre des journées des droits des femmes, les ateliers consistent en la réalisation par les enfants des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des secteurs de La Saline, de la Saline-les-Bas et du Bernica, d'une fresque en l'honneur de la militante Pakistanaise Malala. Ces ateliers sont aussi l'occasion pour les marmays d'être sensibiliser aux droits des enfants et des travailleurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : mairie de Saint-Paul)

Saint-Paul consacre le mois de mars 2021 aux droits des femmes et des travailleurs. Comme l’illustrent les ateliers dessins lancés ce mardi 9 mars 2021 à l’école Émile-Hugot de Savanna.

Les enfants des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) réalisaient une fresque en l’honneur de la Pakistanaise Malala. L’inlassable militante du droit des femmes et plus jeune lauréate du Prix Nobel de la Paix.

Plusieurs marmays inscrivent également des messages de paix et d’égalité entre les deux sexes sur cette fresque. L’occasion pour eux d’évoquer les droits des enfants et des travailleurs. Ces ateliers vont se poursuivre jusqu’au 18 mars pour les ALSH des secteurs de La Saline, de la Saline-les-Bas et du Bernica.

D’autres petit.e.s Saint-Paulois.e.s profitent aussi du Médiabus. Cette véritable médiathèque mobile dans laquelle ils peuvent venir lire ou emprunter des livres. Ce véhicule aménagée se déplace en effet dans les quartiers des Bassins de vie de la Commune.

Ce dispositif du réseau de lecture publique vise à permettre l’accès à la lecture et à la culture pour toutes et pour tous. La ville de Saint-Paul souhaite ainsi renforcer cet objectif.

