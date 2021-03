Les inscriptions scolaires pour la rentrée d'août 2021 se dérouleront à Saint-Paul du 1er mars au 2 avril inclus. Pour limiter les déplacements, la ville de Saint-Paul permet aux parents du centre-ville d'effectuer l'ensemble des démarches d'inscriptions en ligne. Les parents des autres quartiers sont invités à se déplacer dans les mairies annexes pour effectuer les inscriptions. Ils devront se munir de leur livret de famille et d'un justificatif de domicile. Les inscriptions et réinscriptions pour la restauration scolaire sont également ouvertes. (Photo : ville de Saint-Paul)

Les inscriptions pour la rentrée 2021 concernent les enfants nées en 2018 et 2019 pour les écoles maternelles et primaires et les enfants nés en 2015 pour les écoles élémentaires.

Les démarches en ligne et les pièces justificatives à présenter lors des inscriptions sont à retrouver ici.