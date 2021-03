Une visite de chantier a été organisée ce mercredi 17 mars 2021. L'occasion pour les représentants de parents d'élèves de découvrir le bâtiment de la future école primaire de Bellemène. La maire de Saint-Paul, Huguette Bello, a officialisé la date la livraison de cet établissement en août 2021 lors de sa visite des lieux.

La première magistrate vient d’obtenir l’engagement des entreprises en charge du projet que la livraison intervienne à la prochaine rentrée d’août. Date à laquelle les élèves vont effectuer leur rentrée dans les 19 salles de classe. 12 pour les marmays de l’élémentaire et 7 pour les sections de maternelle.



Une livraison très attendue par la communauté éducative et les parents du secteur avec ce projet de réhabilitation et de restructuration de l’école primaire de Bellemène ayant connu beaucoup de retard. Les travaux tardant à se terminer.



La phase préparatoire du chantier débutait en août 2018. Les travaux devaient durer 18 mois. Depuis plusieurs mois, une dynamique est insufflée avec une nouvelle impulsion donnée aux travaux et un retard rattrapé.



Le coût total de l’opération s’élève à 7 millions d’euros. Ce nouvel établissement va regrouper l’école maternelle et élémentaire sur la partie haute. Supprimant ainsi le risque lié à la traversée de la route. La Ville de Saint-Paul réfléchit actuellement au nom de cette nouvelle école.

La communauté éducative satisfaite



Une bonne nouvelle pour le directeur de l’école de Bellemène réparti sur trois sites, Gide Floriant. " La livraison de cet établissement en août 2021 est indispensable car 5 classes de maternelle sont délocalisées sur Bras Canot. Les petits doivent prendre le bus le matin pour aller sur un autre site. Avec la nouvelle école, il n’y aura plus de route à traverser et les enfants reviendront sur le site d’origine ", analyse le responsable.

Les parents d’élèves heureux de cette livraison



Mélaine Verbard, l’une des représentantes des parents d’élèves affiche également sa satisfaction. " C’est un très très vieux projet. Mes nièces qui ont 24 ans ont rêvé de cette école. Cette école est une plus-value pour les enfants et les parents. Bellemène avait besoin d’une telle infrastructure ", commente la maman d’une petite fille scolarisée en petite section.

Un établissement sécurisé



Lors de cette visite de terrain, la Maire de Saint-Paul tient à s’assurer de la mise en sécurité de cette opération. L’accompagnent le président du Territoire de la Côte Ouest, et 1er Adjoint, Emmanuel Séraphin, et les Adjoint.e.s Nila Radakicheninet, Jean-Noël Jean-Baptiste. Les services de la commune et les représentants des entreprises aussi.



La sécurisation et l’amélioration de l’accessibilité générale de cet établissement constituent deux enjeux majeurs. La route départementale 4 sépare l’actuelle école en deux entités. Les enfants scolarisés en bas de la route départementale 4 (RD4) doivent donc traverser l’axe pour se rendre à la cantine. D’autres doivent aller sur le site de Bras Canot en bus.