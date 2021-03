Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La Ville de Saint-Paul propose un mois de mars 2021 aux couleurs des Droits des Femmes et des Travailleurs. Comme en témoigne les deux rencontres entre l'écrivaine Réunionnaise, Gaëlle Bélem et ses lectrices et lecteurs. Des rendez-vous organisés à la médiathèque Michel-Adélaïde de Saint-Gilles-les-Bains ce mercredi 17 mars et à la médiathèque Leconte-de-Lisle le mercredi 10 mars 2021.

