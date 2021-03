Le comité de pilotage du Contrat de ville 2015-2022 de Saint-Paul s'est tenu ce lundi 22 mars 2021 dans la salle du Conseil Municipal. É"Le diagnostic du territoire a permis d'articuler de façon cohérente les enjeux de la cohésion sociale, de développement économique, de renouvellement urbain et de citoyenneté pour mobiliser autour de plusieurs projets de territoire l'ensemble des politiques publiques" écrit la mairie saint-pauloise dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo mairie de Saint-Paul)

Lors de ce comité de pilotage "étaient présents Camille Dagorne ; la Sous-Préfète à la Cohésion Sociale et à la Jeunesse, Emmanuel Séraphin, premier adjoint, Perceval Gaillard, l’élu délégué à la Politique de la Ville ainsi que les représentants des institutions et acteurs partenaires du Contrat de Ville de la Commune. Le diagnostic du territoire a permis d’articuler de façon cohérente les enjeux de la cohésion sociale, de développement économique, de renouvellement urbain et de citoyenneté pour mobiliser autour de plusieurs projets de territoire l’ensemble des politiques publiques.

Pour rappel, l’intervention des pouvoirs publics dans les 6 quartiers prioritaires de la politique de la ville est formalisée dans un cadre partenarial, le contrat de ville. Chaque contrat de ville s’inscrit dans une démarche intégrée qui tient compte des enjeux de développement économique, de développement urbain et social. Conclu à l’échelle intercommunale pour six ans, le contrat de ville repose sur quatre piliers :

– la cohésion sociale

– le renouvellement urbain et le cadre de vie

– le développement économique et l’emploi

– les valeurs de la République et la Citoyenneté

Face à un marché de l’emploi qui s’est nettement dégradé, 39% des Saint-Paulois vivent en dessous du seuil de pauvreté, le contrat de ville peut être considéré comme un levier, un laboratoire d’idées au service des Saint-Paulois en difficultés, notamment ceux résidant dans les quartiers prioritaires (Plateau Caillou, Feurimont, Eperon, Savanna, Grande Fontaine, Périphérie du centre-ville) mais également par ricochet, sur d’autres quartiers reconnus par ailleurs comme pauvres par l’INSEE : la Saline, le Guillaume, Sans Souci, Tan Rouge…

En 2020, plusieurs actions du Contrat de Ville ont pu avoir lieu malgré le contexte sanitaire actuel : Aide au financement de la licence sportive, Le Je Par le Jeu, Vacances apprenantes, Parcours citoyen sportif avec l’Ufolep, le concours " Coup de pouces Initiatives Solidaires "… En 2021, la programmation sera placée sous le signe de la prévention, de l’insertion, de la solidarité et de la citoyenneté.

Afin de répondre au mieux aux problématiques de ces territoires, à leur réalité sociale, un programme d’actions pragmatiques et adaptées a vu le jour et repose essentiellement sur la lutte contre l’illettrisme, l’illectronisme et l’analphabétisme, la mise en place de la Mutuelle Communale Solidaire (pour se soigner à moindre coût et contribuer ainsi au pouvoir d’achat des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois), le renforcement de la prévention de proximité afin de restaurer le lien social pour les personnes en voie de marginalisation ou encore l’accompagnement des futurs conseillers citoyens de manière plus adaptée et neutre afin de favoriser leur participation et leur expression".