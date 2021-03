Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

"La nuit du 27 au 28 mars 2021 a été marquée par de fortes précipitations, plus particulièrement dans le secteur de la Plaine Saint-Paul. Au cours de cet épisode météorologique, plusieurs habitations situées sur la Route Départementale n°4 (RD4), et plus précisément dans le quartier de Trois Chemins, ont subi des dégradations. Les élus saint- paulois ont été aux côtés des habitants du quartier tout au long de cette épreuve difficile en leur témoignant de leur soutien permanent" note la mairie de Saint-Paul ce dimanche 28 mars 2021. La commune demande au "Président du conseil départemental de "respecter impérativement son engagement" concernant les travaux de sécurisation (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

