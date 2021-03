Depuis le lundi 22 mars 2021, le centre de vaccination de l'ouest s'est installé dans l'ancien hôpital Gabriel-Martin (CHGM) situé au 38 rue Labourdonnais à Saint-Paul. Conjointement avec l'Agence régionale de santé, le Chor a mis en place ce centre de vaccination dans l'ancien laboratoire d'analyses biologiques du CHGM, entièrement réhabilité. Cet espace, qui peut accueillir jusqu'à 5 postes de vaccination, devrait rester opérationnel jusqu'à la fin de l'année. Le centre de vaccination en plein coeur du centre-ville peut accueillir, au plus fort de sa fréquentation, 200 candidats à la vaccination. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo Mairie Saint-Paul)

Labellisée ville santé, la commune de Saint-Paul est au côté de l’ARS (Agence régionale de santé) et reste proactive et solidaire dans la lutte menée contre la propagation de la Covid-19. Dans ce contexte épidémique, un second centre est opérationnel depuis le 28 janvier dernier à la salle polyvalente de l’Étang Saint-Paul. Ce centre accueille, au plus fort de sa fréquentation, entre 80 et 150 candidats à la vaccination.

Depuis le 25 mars 2021, toutes les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent obtenir des rendez-vous en centre de vaccination pour y recevoir le vaccin à partir du samedi 27 mars 2021.

Afin de permettre le bon déroulement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, les places de stationnement côté droit de la rue Labourdonnais, portion comprise entre le square de l’Appel du 18 juin et la Chaussée Royale seront réservées aux patients du dimanche 21 mars 2021 au vendredi 31 décembre 2021.

Ancien hôpital Gabriel-Martin

La vaccination se fait uniquement sur rendez-vous :

par téléphone : 02 62 72 04 04 (du lundi au samedi de 08h à 17h)

sur internet : www.sante.fr ou [email protected]

Salle polyvalente de l’Étang Saint-Paul

Les documents à fournir :

• Carte vitale ou attestation de droits pour accéder à la gratuité du vaccin sans avance de frais

• Carte d’identité ou prescription médicale du médecin traitant pour justifier de l’éligibilité

Il est vivement recommandé de ramener votre propre stylo pour remplir le formulaire de consultation pré-vaccinale.

La vaccination se fait exclusivement sur rendez-vous :

• par téléphone au numéro unique : 02 62 72 04 04 (de 8H à 17H du lundi au samedi)

• en ligne : https://www.sante.fr