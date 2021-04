Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, la ville de Saint-Paul labellisée ville santé OMS, propose la mise en place d'une matinée de sensibilisation et d'information autour de l'autisme. Cette action, destinée à tous les publics, se déroulera ce vendredi 2 avril 2021 de 9h à 12h au Mail de Rodrigues, à l'Ermitage. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul. (Photo mairie de Saint-Paul)

L’objectif de cette matinée est de sensibiliser la population sur cette maladie encore méconnue. Les professionnels ainsi que les acteurs du milieu associatif seront présents pour permettre à la population de s’informer davantage et de faire face aux réalités au quotidien des personnes atteintes de cette maladie.



Aussi seront mobilisés des professionnels de santé et des acteurs du milieu associatif :

– Association Autisme Réunion

– CRIA (Centre de ressources interrégional pour l’autisme (Réunion et Mayotte)

– SACS (Service d’accompagnement comportemental spécialisé) ex-Association autisme Bel Avenir

– APRDD (Association pour la reconnaissance du droit à la différence)

– Autisme et Sport 974

– Association nouvel écolier 974

– Office municipal des sports de Saint-Paul

– Association Frédéric Levasseur

– Association Bel Avenir 974,

– Association Claire joie

– Acces



Pour mieux identifier les acteurs de santé et les membres des associations, ces derniers seront habillés en bleu #Tousenbleu pour soutenir cette journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.



À noter que cette matinée de sensibilisation et d’information respectera le protocole sanitaire en vigueur. Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect de la distanciation sociale.