Dans le cadre de l'opération Terr'O Naturel, le TCO proposait ce vendredi 2 avril 2021 jusqu'à 12h sur la place du marché forain du Front de mer de Saint-Paul un programme " deux en un " et " tout en fraîcheur " proposé dans la dynamique de la Semaine pour les alternatives aux pesticides (du 20 au 30 mars 2021) et de la Semaine nationale du compostage de proximité, organisée du 27 mars au 10 avril 2021. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photos : Saint-Paul / TCO)

“Je salue cette initiative et souhaite qu’elle prospère sur tout notre territoire”, confie Huguette Bello qui souhaite voir la jeune génération s’impliquer dans la sauvegarde et la protection de l’environnement. Présente sur le marché forain de Saint-Paul ce vendredi 2 avril, la première magistrate s’est attardée sur le stand de sensibilisation autour du jardinage au naturel. Des techniques et astuces de jardinage sans pesticides ni engrais chimiques étaient délivrées par les médiateurs du TCO dans le cadre de l’opération Terr’O Naturel.

Sur le stand du marché forain, compostage et paillage au naturel étaient au programme. Economie d’eau, enrichissement de la terre, gestion des déchets de cuisine, fabrication d’un engrais naturel… L’art du paillage est une technique très prisée qui peut vous aider à avoir de belles récoltes en économisant eau et désherbage.

Plus d’une douzaine de rendez-vous sont proposés jusqu’au 14 avril 2021 en ligne sur les réseaux sociaux et avec les médiateurs sur le territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) : inscription en ligne sur le site internet du TCO.

Outre les sensibilisations menées tout au long de l’année par le TCO auprès de différents publics (grand public, scolaires, …), l’opération Terr’O Naturel est une nouvelle occasion de mettre en lumière des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de notre santé. Tout le programme des animations, dans le partage et la convivialité, est à retrouver sur le site www.tco.re.

- Second atelier paillage et compostage -

Vous avez loupé cet atelier qui s’est déroulé ce 2 avril sur le marché forain du front de mer ? Rendez-vous le 10 avril prochain pour connaître tous les secret du paillage et du compostage. Devenez incollable sur la technique, rendez-vos sur Saint-Paul le samedi 10 avril (9h-12h) dans le jardin de la déchèterie de Plateau Caillou. 3 créneaux au choix : 9h, 10h ou 11h. Chaque atelier dure 1 heure et accueille 9 personnes maximum (adultes et enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte) compte tenu du contexte sanitaire. Plus d’infos et inscription en ligne