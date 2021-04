Pour permettre à l'ensemble des usagers et riverains de circuler en toute sécurité, le TCO et la mairie de Saint-Paul modifient les conditions de circulation sur la rue Saint-Louis. Retrouvez ci-dessous l'ensemble du communiqué.

Ces travaux consistent à : "remettre la circulation en double sens sur la rue St Louis en supprimant les marquages bus au sol et les panneaux concernés ; faciliter les déplacements à vélo et à pied par la création d’une " zone 30 ". Les travaux se dérouleront du 6 au 9 avril inclus de 7h à 15h30, entre la rue de Paris et le Bd Jacob de La Haye. Durant cette période, la circulation se fera en alternat, par tronçon et de façon ponctuelle". A noter que les commerces restent ouverts durant le chantier.