Dans le cadre de la Journée Mondiale de sensibilisation à l'autisme, la ville de Saint- Paul labélisée ville santé OMS (organisation mondiale de la santé) et sa Karavàn Santé ont organisé une matinée de sensibilisation et d'information sur ce trouble envahissant du développement le 2 avril dernier au Mail de Rodrigues, à l'Ermitage-les-Bains. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo mairie de Saint-Paul)

"Vendredi 2 avril 2021, la députée, Karine Lebon, les élus du conseil municipal, et plus d’une dizaine de membres d’associations se sont mobilisés pour sensibiliser la population sur ce handicap encore méconnu et permettre à la population de s’informer davantage et de faire face aux réalités du quotidien des personnes atteintes de ce trouble neurodéveloppemental complexe.

A travers cette journée, la ville de Saint-Paul souhaite accompagner les professionnels de santé, les acteurs du milieu associations et les familles dans leurs missions au quotidien. Même en ces temps de crise sanitaire, la ville estime qu'il est important de rappeler d’être présents pour ceux qui vivent avec des personnes atteintes de ce handicap".