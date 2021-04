Depuis le 22 mars 2021, le centre de vaccination de l'Ouest s'est installé dans l'ancien hôpital Gabriel-Martin situé au 38 rue Labourdonnais à Saint-Paul. Conjointement avec l'Agence régionale de santé, le Chor a mis en place ce centre de vaccination dans l'ancien laboratoire d'analyses biologiques du CHGM entièrement réhabilité. Cet espace, qui peut accueillir jusqu'à 5 postes de vaccination, devrait rester opérationnel jusqu'à la fin de l'année. Ce centre de vaccination en plein coeur du centre-ville peut accueillir, au plus fort de sa fréquentation, 250 candidats à la vaccination par semaine. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul. (Photo mairie de Sait-Paul)

Labellisée ville santé, la commune de Saint-Paul et l’ARS luttent contre la propagation de la Covid-19. Dans ce contexte épidémique, un second centre est opérationnel depuis janvier dernier à la salle polyvalente de l’Étang Saint-Paul. Ce centre accueille, au plus fort de sa fréquentation, entre 80 et 150 candidats à la vaccination.

Depuis mars dernier, la campagne de vaccination concerne les personnes âgées de 60 à 74 ans (et non plus 65 ans) avec une des pathologies à risque de forme grave de Covid-19 suivantes, définies par le haut conseil de santé publique, et disposant d’une ordonnance médicale :

• Diabète (de type 1 et 2) ;

• Pathologies cardio-vasculaires (hypertension artérielle compliquée, antécédent d’AVC, antécédent de coronaropathie, antécédent de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque) ;

• Pathologies respiratoires chroniques (broncho pneumopathie obstructive, insuffisance respiratoire, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose)

• Insuffisance rénale chronique dialysée;

• Obésité(IMC>ou = à 30);

• Cancer ou hémopathie maligne actif de moins de 3 ans ;

• Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

• Immunodépression congénitale ou acquise ;

• Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie ;

• Pathologies neurologiques (maladies du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive).

Afin de permettre le bon déroulement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, les places de stationnement côté droit de la rue Labourdonnais, portion comprise entre le square de l’Appel du 18 juin et la Chaussée Royale seront réservées aux patients jusqu’au vendredi 31 décembre 2021.

Consultez l’intégralité de l’arrête municipal ici.

Ancien hôpital Gabriel-Martin et Salle polyvalente de l’Étang Saint-Paul

La vaccination se fait uniquement sur rendez-vous :

par téléphone : 02 62 72 04 04 (du lundi au samedi de 08h à 17h)

sur internet : www.sante.fr ou [email protected]

Les documents à fournir :

• carte vitale ou attestation de droits,

• carte d’identité,

• prescription médicale du médecin traitant (pour les personnes de moins de 75 ans présentant une pathologie à risque),

• carte professionnelle/attestation employeur (pour les personnels de santé au contact des patients ou personnes vulnérables).

La mairie de Saint-Paul précise qu'il est vivement recommandé de ramener votre propre stylo pour remplir le formulaire de consultation pré-vaccinale.