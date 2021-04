À l'occasion de sa prise de fonction, la sous-préfète Sylvie Cendre a déposé ce lundi 12 avril 2021, une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts dans le square de l'appel du 18 juin. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (photos mairie de Saint-Paul)

Sylvie Cendre a pris ses fonctions le 6 avril dernier et remplace Olivier Tainturier. La cérémonie s’est déroulée en présence de la maire de Saint-Paul Huguette Bello, d’Emmanuel Séraphin, président du TCO, des parlementaires, des maires de Saint-Leu et du Port, des autorités civiles et militaires et des élus de l’arrondissement.

“Sylvie Cendre a exercé les fonctions de secrétaire générale de la préfecture de l’Aube, d’adjointe au sous-directeur des libertés publiques, de sous-préfète chargée de mission “Nice-montagne” auprès du préfet des Alpes-Maritimes, de sous-préfète de Vitry-le-François après un parcours au sein du ministère de l’Éducation nationale”, détaille la préfecture.