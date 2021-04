Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Le sentier de la canalisation des orangers est sécurisé et de nouveau ouvert à compter de ce mardi 13 avril 2021, annonce la préfecture. L'entrée ouest du cirque donnant notamment accès à l'ilet des Orangers, aux Lataniers et à Roche plate, est donc de nouveau praticable "suite aux travaux de sécurisation menés par l'Office national des forêts" précise la préfecture. Le cirque était encore un peu plus isolé de La Réunion depuis le dimanche 4 avril. Un éboulement sur la Canalisation des orangers avait entraîné la fermeture du sentier . Cette impossibilité d'accès arrivait alors que le sentier reliant le Maïdo à la Brèche et la piste 4x4 de la Rivière des galets sont fermés (Photo rb/www.ipreunion.com)

