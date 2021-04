"Depuis fin février 2021, les marchés forains de Saint-Paul se sont réorganisés. Celui du Front de mer, mais aussi ceux de l'Ermitage mail de Rodrigues, de l'Éperon, de Saint-Gilles-Bains et de Plateau Caillou ont été réadaptés dans le plus strict respect du protocole sanitaire en vigueur" explique la ville de Saint-Paul dans un communiqué publié ce mercredi 14 avril 2021. " Par ailleurs, des mesures ont été prises par la Commune afin de soutenir l'économie locale à l'instar de l'exonération des redevances, loyer et droits de place de l'ensemble des marchés forains et des marchés couverts de la Commun " ajoute la co dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo mairie de Saint-Paul)

"Sur tous les marchés forains de la Ville de Saint-Paul, une signalétique et un barriérage matérialisent les entrées et les sorties de chaque marché forain du territoire et servent de zones d’attente avec le respect d’une distanciation physique de 2 mètres avec marquage au sol et la mise à disposition de gel hydro-alcoolique.

Le marché forain du front de mer de Saint-Paul accueille dorénavant au maximum 250 personnes en simultané sur le site.

Le boulevard du front de mer, entre les angles de la rue Suffren et la rue du Général de Gaulle, est dorénavant piétonnisé, soit une surface supplémentaire de plus de 1 000 m2 dédiée aux forains. Aussi, deux zones de parking sont exclusivement réservées aux forains au niveau du CCAS de la Ville et de la rue de la Buse. Le renforcement du service de sécurité permet aujourd’hui le comptage et l’organisation des flux entrants et sortants. Pour rappeler les gestes barrières au public, des médiateurs Covid-19 sillonnent le marché.

Depuis le 5 mars dernier, l’horaire de fin du marché forain de Saint-Paul ville est avancé à 14h afin de permettre aux forains et autres intervenants de respecter le couvre-feu fixé à 18h00.

Le marché forain de l’Ermitage et celui du mail de Rodrigues, sont également concernés par ces nouvelles mesures sanitaires qui améliorent la sécurité face aux risques de propagation de la Covid-19. La capacité maximale d’accueil du marché du mail de Rodrigues se situe à 180 personnes pour la partie basse (artisanale) et 160 personnes pour la partie haute (alimentation).

La Ville de Saint-Paul vous rappelle que le port du masque et le respect des gestes barrières restent indispensables pour tous vos déplacements dans l’espace public.

La Ville de Saint-Paul apporte son soutien à l’économie locale

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 dans notre île, la Ville de Saint-Paul soutient l’économie locale et procède à l’exonération des redevances, loyers et droits de place de tous les marchés forains et marchés couverts de Saint-Paul y compris ceux de Saint-Gilles et de la Saline. Ils bénéficient d’une exonération de 50% sur les tarifs des emplacements jusqu’au 30 juin 2021, soit pour une durée de 4 mois. ” Les forains subissent une grosse perte, (…) la Mairie veut les aider en leur proposant ce coup de pouce. Avant, il y avait des touristes, maintenant il y en a beaucoup moins. La vente est un peu plus difficile”, constate Carole Leveeur, déléguée aux affaire agricoles et aux marchés de plein-air".

