Ce mardi 13 avril 2021, s'est tenue une rencontre entre le TCO et la mairie de Saint-Paul. Huguette Bello, la maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, le président du TCO et des administratifs des deux collectivités étaient présents pour la présentation des grands projets du territoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul. (Photo mairie de saint-Paul)

"Plan de lutte active contre la dengue, propreté innovation et répartition des interventions, ZAC de Cambaie, zones d’activités, centre funéraire intercommunale, mobilité et transport, eaux pluviales, remise en état du débarcadère et gestion à venir, culture et patrimoine, GIP/Mafate… Tels sont les principaux dossiers abordés lors de cette rencontre entre le TCO et la mairie de Saint-Paul.

"L’objectif est de mettre en œuvre des chantiers, un grand défi que l’on a aujourd’hui. Les administrés attendent des réalisation sur ce mandat", précise Emmanuel Séraphin président du TCO. Sur le plan de l’aménagement, la maire de Saint-Paul détaille un engagement étroit avec l’intercommunalité sur le projet de l’Écocité. "Une ville de demain qui se veut écologique et épanouie culturellement", précise la première magistrate.

Cette revue de projets a pour objectif de signaler les écueils rencontrés et fixe les objectifs à court et moyen terme. Première rencontre de ce trimestre, cette revue de projets dessine une visibilité sur les six prochaines années du territoire saint-paulois".

