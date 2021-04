Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 39 minutes

Considérant le risque d'effondrement d'un mur de soutènement au 146 chemin Fond de puits, la circulation routière et piétonne est interdite jusqu'à nouvel ordre sur le chemin des Roses (portion comprise entre la ravine Ermitage et le chemin Fond de Puits à La Saline). Une déviation est mise en oeuvre par la route départementale N°6 et le chemin Fond de Puits.

