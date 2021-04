En collaboration avec les services de la Ville de Saint-Paul et les intervenants de la santé, une actionsur 'hygiène corporelle et des mains a été lancée en directions des élèves des maternelles. C'est en musique que les marmailles apprennent à avoir toujours les mains bien propres. Nous publions le communiqué ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Dans le cadre des interventions des professionnels de Santé via le dispositif de la Karavàn Santé dans les écoles saint-pauloises, différentes thématiques de prévention santé ont été abordées lors d'un parcours éducatif de prévention Santé selon le cycle de l'enfant.

Parmi les thématiques élaborées en collaboration avec les services de la Ville de Saint-Paul et les intervenants de la Santé : l’hygiène corporelle et des mains pour les maternelles. Cette dernière a pour objectif la sensibilisation des enfants, dès leur plus jeune âge, à se laver et à se désinfecter les mains correctement et quotidiennement. Un geste qui doit être répété automatiquement plusieurs fois par jour, en raison du contexte sanitaire actuel mais ô combien essentiel dans notre hygiène de vie.

Cet atelier est proposé aux petits écoliers de maternelle uniquement sur tout le long de l’année.

Une toute première expérience a été réalisée ce mardi 13 avril à l’école Notre-Dame de la Visitation – à Bois-de-Nèfles- avec l’association ” Santé en marche” et ces infirmières hygiéniques. En effet, pour que nos petits puissent prendre conscience des messages transmis lors de ces ateliers un nouvel outil a été proposé encore plus ludique sous forme de comptines chantées. Accompagnés d’une guitare, les professionnels de Santé et les enfants ont pu profiter d’un bon moment de convivialité et de partage pour cette dernière séance proposée sur l’année".