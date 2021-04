Deux agents municipaux en charge de la restauration scolaire, chacun respectivement en poste à l'école primaire privée catholique Rosalie Javouhey et à l'école primaire privée catholique Sainte-Bernadette à Bellemène, Saint-Paul, ont été déclarés positifs au Covid-19. "Par précaution, les agents de la restauration scolaire des deux écoles ont été placés en isolement jusqu'au 27 avril prochain" annonce la commune. Dès ce lundi 26 avril, ils devront réaliser leur test virologique RT-PCR en laboratoire.

L’Agence Régionale de Santé de La Réunion a été informée de cette situation ainsi que l’Académie de La Réunion. Les locaux des deux restaurants scolaires seront désinfectés et nettoyés a"vec des produits virucides en respectant le protocole sanitaire en vigueur" ce vendredi 23 avril.



"Pour les déjeuners du lundi 26 et du mardi 27 avril, des sandwichs et des clubs sandwichs seront préparés par un traiteur agréé. La prise de repas des élèves sera faite sous la responsabilité des surveillants" précise la ville. La reprise du fonctionnement sera étudiée ce mardi, après le retour des résultats des tests virologiques.



"Enfin, les animateurs des structures périscolaires ont été sollicités dans ces deux écoles afin d’accompagner les élèves sur le temps de la pause méridienne et la surveillance dans la cour jusqu’au mardi inclus" précise la commune.