Le marché forain du front de mer de Saint-Paul n'aura pas lieu ce samedi 1er mai 2021 en raison de la fête du Travail. "Le marché forain du front de mer prévu le samedi 8 mai reste, quant à lui, maintenu aux horaires habituels. Les forains et les clients doivent impérativement respecter les mesures de sécurité renforcées : les règles de distanciation sociale, le port du masque et les gestes barrières. Ces règles visent à empêcher un maximum la propagation de la Covid-19" précise la mairie de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Respect des consignes de sécurité

Sur tous les marchés forains de la Ville de Saint-Paul, une signalétique et un barriérage matérialisent les entrées et les sorties de chaque marché forain du territoire et servent de zones d’attente avec le respect d’une distanciation physique de 2 mètres avec marquage au sol et la mise à disposition de gel hydro-alcoolique. Le marché forain du front de mer de Saint-Paul accueille dorénavant au maximum 250 personnes en simultané sur le site.

Le boulevard du front de mer, entre les angles de la rue Suffren et la rue du Général de Gaulle, est dorénavant piétonnisé, soit une surface supplémentaire de plus de 1 000 m2 dédiée aux forains. Aussi, deux zones de parking sont exclusivement réservées aux forains au niveau du CCAS de la Ville et de la rue de la Buse. Le renforcement du service de sécurité permet aujourd’hui le comptage et l’organisation des flux entrants et sortants. Pour rappeler les gestes barrières au public, des médiateurs Covid-19 sillonnent le marché. L’horaire de fin du marché forain de Saint-Paul ville étant avancé à 14h depuis le 5 mars afin de permettre aux forains et autres intervenants de respecter le couvre-feu à 18h00.

Le marché forain de l’Ermitage et celui du mail de Rodrigues, sont également concernés par ces nouvelles mesures sanitaires qui améliorent la sécurité face aux risques de propagation de la Covid-19. La capacité maximale d’accueil du marché du mail de Rodrigues se situe à 180 personnes pour la partie basse (artisanale) et 160 personnes pour la partie haute (alimentation).