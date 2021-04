La médiathèque de Saint-Gilles-les bains accueille jusqu'au samedi 24 avril 2021 l'exposition sur le Bharata Natyam. Une forme majeure de danse classique tamoule originaire du Tamil Nadu en Inde. Pour respecter les règles sanitaires, des groupes de trois personnes pourront accéder tour à tour à l'espace dédié. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul.

"Expression, musique, rythme et danse, voici littéralement la signification du Bharata Natyam, probablement la forme la plus ancienne de danse classique tamoule issue de la région du Tamil Nadu en Inde. L’histoire et la symbolique de cette danse vous sont proposées à la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains avec une jauge de 3 personnes maximum dans l’espace dédié. Textes explicatifs, photos, costumes…

Vous avez jusqu’au samedi 24 avril 2021 pour découvrir toutes les richesses de cet art oriental pratiqué de par le monde et particulièrement à La Réunion".