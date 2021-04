Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Le centre de vaccination de la salle polyvalente de l'Étang Saint-Paul sera ouvert les 4 jours fériés du mois de mai. Le centre accueillera le public les samedis 1er et 8 mai 2021, le jeudi 13 mai et le lundi 24 mai 2021. Les horaires d'ouverture restent identiques, le centre sera ouvert de 8h à 12h et de 14h à 18h. "Toutefois, concernant ces jours fériés, l'accueil se fera toujours uniquement sur rendez-vous qui devront être pris au préalable en appelant le 0262 72 04 04" précise la ville de Saint-Paul. (Photo : Saint-Paul)

Le centre de vaccination de la salle polyvalente de l'Étang Saint-Paul sera ouvert les 4 jours fériés du mois de mai. Le centre accueillera le public les samedis 1er et 8 mai 2021, le jeudi 13 mai et le lundi 24 mai 2021. Les horaires d'ouverture restent identiques, le centre sera ouvert de 8h à 12h et de 14h à 18h. "Toutefois, concernant ces jours fériés, l'accueil se fera toujours uniquement sur rendez-vous qui devront être pris au préalable en appelant le 0262 72 04 04" précise la ville de Saint-Paul. (Photo : Saint-Paul)