Le centre de dépistage de la covid-19 de la Saline-les-Bains du 7 rue du Trou d'Eau, sera fermé les samedis 1er mai et 8 mai 2021, le jeudi 13 mai et le lundi 24 mai 2021.

"Pour toute demande d'information sur les modalités et ce centre de dépistage, l'ARS vous invite à composer le 02 62 97 90 00" indique la mairie de Saint-Paul. (Photo : mairie Saint-Paul)

