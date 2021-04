Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Ce dimanche 25 avril 2021, la ville de Saint-Paul a organisé une cérémonie en l'honneur de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Cette commémoration avait "double vocation : celle d'évoquer le souvenir des souffrances et de tortures subies dans les camps de concentrations et celle de vouloir rendre hommage au courage et l'héroïsme de ceux et celles qui en furent les victimes" indique la mairie de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : mairie Saint-Paul)

Ce dimanche 25 avril 2021, la ville de Saint-Paul a organisé une cérémonie en l'honneur de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Cette commémoration avait "double vocation : celle d'évoquer le souvenir des souffrances et de tortures subies dans les camps de concentrations et celle de vouloir rendre hommage au courage et l'héroïsme de ceux et celles qui en furent les victimes" indique la mairie de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : mairie Saint-Paul)