Ce mardi 27 avril 2021, c'est sur le plateau sportif du lycée de Vue Belle que les stands des élèves ont pris place afin de présenter au jury leurs réalisations sur les thématiques de la réduction du gaspillage alimentaire, de la lutte contre les inégalités sociales ou encore le développement des énergies propres. Organisé à l'initiative du lycée de Vue Belle et sous la houlette de Sabine Montrouge, professeure de lettres-histoire, le premier salon, " Ma Réunion Sociale et Solidaire " a été l'occasion de "réunir 17 lycées professionnels de l'île et 2 collèges de la ville de Saint-Paul autour des projets d'entreprenariat social et solidaire" indique la mairie dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com) (photos : mairie Saint-Paul)

Outre le travail d’équipe fourni par les élèves, c’est également " le début d’un engagement citoyen qui définira les nouvelles règles des prochaines évolutions sociétales " note le proviseur du lycée de Vue Belle, Patrick Pradines.

Présents à la remise des prix, à l’issue des délibérations du jury, la maire de Saint-Paul Huguette Bello et Le président du TCO et premier adjoint, Emmanuel Seraphin, ont remis le prix de la ville aux heureux ex aequo des collèges Célimène Gaudieux et Jules Solesse. Comme l’a rappelé la maire, " toute la noblesse de l’économie sociale et solidaire consiste à placer la rentabilité économique au service de l’intérêt général ". Le président du TCO et premier adjoint, Emmanuel Seraphin, a lui aussi plébiscité l’initiative de ce salon. L’élu a encouragé les élèves à se servir de cette expérience pour se projeter dans le monde professionnel car : " être dans un lycée professionnel, c’est avoir, dans un avenir proche, la possibilité de créer son propre emploi et ses propres débouchés ", a-t-il insisté.



Plusieurs partenaires du salon ont eux aussi joué le jeu et ont, depuis la genèse du projet, soutenu sa réalisation. Ils ont également pu remettre les différents prix aux lauréats qui sont les suivants :



- Prix de l’économie sociale et solidaire : lycée Léon Lepervanche

- Prix coup de cœur du jury : lycée Victor Schoelcher

- Prix de la créativité : lycée Isnelle Amelin

- Prix de l’environnement : lycée de Vue Belle

- Prix de l’engagement citoyen : lycée Paul Langevin

- Prix écoresponsable : lycée Bois Joly Potier

- Prix de la ville de Saint-Paul : ex aequo, collège Célimène Gaudieux et collège Jules Solesse

- Prix de la région Réunion : lycée Amiral Lacaze

- Prix des élèves : lycée Patu de Rosemont