L'Inde, un des pays d'origine du peuplement de La Réunion, est en proie à une crise sanitaire sans précédent due à la Covid 19. Cette crise sanitaire hors contrôle frappe un grand pays de 1 300 millions d'habitants, à énorme potentiel, riche de promesses mais aussi souffrant de nombreuses fragilités. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

On assiste à une explosion des cas de contamination atteignant des niveaux jamais égalés dans le monde avec 350 000 contaminations par jour. Les hôpitaux sont saturés par manque de place, de lits, d’oxygène. On compte plus de 3000 morts par jour, et au total, le pays a dépassé les 200 000 morts depuis le début de l’épidémie, générant un flot de souffrance et de drames.

Cette crise sanitaire a fait retomber des millions d’Indiens sous le seuil de pauvreté Je suis attristée par la tragédie qui frappe ce pays sont originaires nombre de Réunionnais. Je partage leur émotion et leur peine. Au moment où la solidarité internationale s’organise, les Réunionnais, même s’ils sont eux-aussi en butte à la crise de la Covid, ne sauraient rester à l’écart et doivent s’organiser pour venir en aide au peuple indien.



Huguette BELLO

Maire de Saint-Paul