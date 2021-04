Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 heures

Le conseil municipal de la ville de Saint-Paul se déroulera ce jeudi 29 avril 2021 à 14h. La réunion est organisée au gymnase centre de Saint-Paul au 270 rue Marius et Ary Leblond. Le port du masque reste obligatoire. "La jauge maximale pour le public est fixée à 20 personnes. Le rendez-vous sera filmé en direct et retransmis sur le site et la page facebook de Saint-Paul. "Les mesures de distanciation sociale seront aussi appliquées et respectées" indique la ville. (photo : ville de Saint-Paul)

