La ville de Saint-Paul recrute pour les centres d'accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de juillet/août 2021 dans le cadre des emplois saisonniers. "Une lettre de candidature, un CV, un extrait de casier judiciaire accompagnés de la copie des diplômes sont à fournir" indique la mairie de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La commune de Saint-Paul recrute pour les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de juillet/août 2021, dans le cadre des emplois saisonniers des coordonnateurs.rices du 01 juin au 31 août 2021 et des directeurs du 17 juin au 13 août 2021.

- Profil -

B.A.F. D. (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur), stagiaires B.A.F. D. ou équivalences, BEATEP (Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire), BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse de l’education populaire et sport (loisirs tous publics), D.E.J.E.P.S. (Diplôme d’Etat de la jeunesse de l’education populaire et sport) ou d’un diplôme admis en équivalence.

- Expériences -

– Maîtriser les outils bureautiques (traitement de texte, tableur),

– Sens des relations humaines,

– Rigueur et méthodologie,

– Goût du travail en équipe.



Merci d’adresser lettre de candidature, CV, un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3 daté de moins de trois mois) accompagnés de la copie des diplômes

à Madame la maire de Saint-Paul – CS 51015 – 97864 Saint-Paul Cedex ou par mail : [email protected]



La commune de Saint-Paul recrute pour les Accueils de loisirs sans hébergement de juillet/août 2021, dans le cadre des emplois saisonniers des directeurs adjoints embauchés du 12/07 au 11/08/202.

- Diplômes Requis -

B.A.F. D. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur), stagiaires B. A.F. D. ou équivalences, BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse de l’education populaire et sport (loisirs tous publics), Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs).



- Titulaires -

A.F.P.S. ou PSC 1 (Attestation de formation aux premier secours), B.N.P.S. (Brevet national premier secours), et du Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs).

Des animateurs embauchés du 12/07 au 11/08/2021

-Titulaires-

Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs) ou stagiaires Bafa, CAP petite enfance, licence de Staps, BAPAAT, CQP périscolaire.

Des assistantes sanitaires référent Covid embauchés du 12/07 au 11/08/2021

- Titulaire -

PSC1 et Diplômes dans le domaine du sociale et de la prévention.

– Expérience auprès des enfants en atelier d’apprentissage scolaire ludique,

– Maîtriser les outils bureautiques (traitement de texte, tableur),

– Sens des relations humaines,

– Rigueur et méthodologie,

– Goût du travail en équipe



Merci d’adresser lettre de candidature, CV, un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3 daté de moins de trois mois) accompagnés de la copie des diplômes

à Madame la maire de Saint-Paul – CS 51015 – 97864 Saint-Pul Cédex ou par mail : [email protected]