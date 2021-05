Publié il y a 16 minutes / Actualisé le Jeudi 29 Avril à 15H16

Les magasins du centre-ville de Saint-Paul sont ouverts le samedi 8 et le jeudi 13 mai 2021. Les Associations des commerçants du coeur de ville (ACCV) proposent aux Saint-Paulois de faire des bonnes affaires et tourner une roue de la chance le samedi 8 mai 2021. Une console de jeux est à gagner. Les gestes barrières sont à respecter et le port du masque est obligatoire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les magasins du centre-ville de Saint-Paul sont ouverts le samedi 8 et le jeudi 13 mai 2021. Les Associations des commerçants du coeur de ville (ACCV) proposent aux Saint-Paulois de faire des bonnes affaires et tourner une roue de la chance le samedi 8 mai 2021. Une console de jeux est à gagner. Les gestes barrières sont à respecter et le port du masque est obligatoire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)