Les Saint-Paulois clients d'EDF Réunion seront concernés par une coupure électricité ce mardi 4 mai 2021 en raison de travaux. Les secteurs suivants sont touchés par cette coupure. Entre 9h00 et 16h00 : les chemins de la Verdure et Pavade, l'impasse Bertil et la route de Savanna. Entre 13h30 et 16h00 : le chemin Zephyr, la chaussée Royale, les rues Lambert, Mangalon et Saint Louis. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

