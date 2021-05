Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

L'opération les Jours de la nuit se terminent mais le message reste le même, prendre soin de la biodiversité réunionnaise. C'est le leitmotiv de Denis Cuenin et André Fleurence, tous les deux bénévoles à la Seor (Société d'études ornithologiques de La Réunion). "Présents ce vendredi 30 avril 2021 au marché forain de Saint-Paul, ils ont pu "transmettre au public présent les informations relatives au rôle de l'association crée en 1997 dans le but de promouvoir les connaissances et sensibiliser les enfants et les adultes à la protection de l'environnement dont les oiseaux sont une composante essentielle" indique la mairie de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com et mairie Saint-Paul)

