Ce lundi 3 mai 2021, les membres de l'association Institut d'insertion par l'innovation ont inauguré la première journée de recyclage du carton dans l'ancienne école maternelle de la ravine Daniel indique la mairie de Saint-Paul en parlant d'un "chantier d'insertion axé sur le développement durable, en prenant en compte la dimension écologique, sociale et économique". Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous (photos : mairie Saint-Paul)

Transformer du carton en bureau, en présentoir ou en coffret… C’est possible, nous explique Marie-Jeanne Vogel, directrice de l’association porteuse du projet. C’est ce que vont apprendre dix Saint-Paulois, majoritairement habitants de la ravine Daniel, durant une année entière. De la modélisation à la conception, ils vont de leurs mains, donner une seconde vie à ce matériau recyclable.

Présents pour ce premier jour, les élus Dominique Virama-Coutaye délégué à la politique urbaine et sociale du bassin de vie de la Saline et à la vie associative, Denise Delavanne déléguée à l’insertion par l’économie, Antoine Luc Florestan délégué des relations avec les centres de secours et les partenaires apportent leurs soutiens en présence du pôle emploi, de la mairie, le service employeur et service d’insertion de l’Éperon, le directeur et l’accompagnatrice de Forma Conseil.

Pour participer au chantier, il n’y a pas de prérequis demandés, l’association 3I vise un public éloigné de l’emploi, le but étant d’insérer les participants dans le milieu professionnel et leur redonner goût au travail.

Travail, qui, a porté ses fruits. Car, c’est avec fierté que les salariés en insertion sont suivis par l’encadrant technique Cédric Begue, un ancien salarié venant lui-même d’un précédent chantier d’ACI Cartons.

Le programme s’articule en trois étapes :

- Le chantier,

- L’accompagnement socioprofessionnel

- La formation

Cette année, la formation interne est certifiante et reconnue par Uniformation et est validée par l’Afest, ce qui offre une vraie valeur ajoutée sur le CV des salariés.

L’association 3I s’est vue bénéficier d’un co-financement de la part de la mairie de Saint-Paul, le TCO, la Région Réunion, la DIECCTE, le Département de La Réunion et l’OPCO. C’est une nouvelle aventure qui débute pour les salariés en insertion de l’Aci Cartons. L’association 3I n’en est pas à son premier chantier et compte bien sûr continuer à renouveler d’autres projets.

Pour répondre à la problématique sociale, économique et environnementale, la ville de Saint-Paul s’inscrit dans une volonté d’embellissement urbain en multipliant les programmes d’aide à l’insertion, avec pour objectif, une dizaine de chantiers par année. Toujours dans le cadre du développement durable et de l’économie circulaire, retrouvez bientôt des ACI réhabilitation rénovation des équipements de proximité, par le biais de recyclage de la ferraille en mobilier urbain, de voile en maroquinerie, ainsi que des chantiers axés sur les jardins bio collectifs.