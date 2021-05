La Réserve naturelle nationale et zone humide (RNNESP) organise des animations à l'étang Saint-Paul aux mois de mai et juin 2021. "Sauf mention spéciale les animations sont réservées aux individuels" indique la réserve. Les réservations sont conseillées et/ou obligatoires. "Pour les visites de groupes, veuillez contacter le 0262 80 23 00. Le masque et une distance physique de 2 mètres sont obligatoires pendant les animations. Votre participation à l'une de nos activités contribue à la gestion du site de l'étang Saint-Paul" indique la RNNESP dont nous publions le programme" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Visites guidées pédestres

- Viviers de Savanna: à partir de 8 ans, réservation conseillée, le mardi 11/05 à 13h30 et le samedi 29/05 à 13h30

- La forêt submangrove : à partir de 8 ans, réservation conseillée, les mercredis 09/06 et 23/06 à 13h30

- Le site de bassin Vital : à partir de 10 ans, réservation conseillée, le mercredi 30/06 à 9h00

- Le site de la ravine Divon : à partir de 8 ans, réservation conseillée, le mercredi 23/06 à 9h30

- La grande maison de Savanna : à partir de 8 ans, réservation conseillée, le mercredi 26/05 à 13h30



• Visites guidées à vélo



- Rando-vélo sur le tour des Roches : à partir de 15 ans, réservation conseillée, les samedis 15/05, 12/06 à 8h30 et 22/05 à 8h30 et 13h00



Les ateliers des 7-12 ans -



- Ornitho en herbe : à partir de 7 ans, réservation conseillée, le mercredi 19/05 à 9h00 et le samedi 05/06 à 13h30

- Libellules et demoiselles : à partir de 7 ans, réservation conseillée, les samedis 15/05 et 12/06 à 13h30 et les samedis 29/05 et 19/06 à 9h00

- En quête sur la flore des viviers : à partir de 7 ans, réservation conseillée, le samedi 19/06 à 13h30



Les évènements de mai et juin 2021

- La fête de la nature le 12 mai 2021, en partenariat avec le conseil départemental de La Réunion, gratuit et sur réservation :

- Chantier nature participatif : à partir de 15 ans, réservation conseillée, le mercredi 12/05 à 8h00

- La forêt de submangrove : à partir de 8 ans, réservation conseillée, le mercredi 12/05 à 13h30

- Atelier en quête sur la flore des viviers : à partir de 7 ans, le mercredi 12/05 à 9h00

- Rendez-vous aux jardins le 5 juin 2021, en partenariat avec le Saint-Paul, ville d’art et d’histoire, gratuit et sur réservation

- A vélo dans le fond de jardin : à partir de 15 ans, réservation conseillée, gratuit, le samedi 5 juin à 8h30



Journées du patrimoine de pays et des moulins le 26 juin 2021, gratuit et sur réservation :

- Atelier en quête sur la flore des viviers : à partir de 7 ans, le samedi 26/06 à 9h00

- Visite pédestre les viviers de Savanna, à partir de 8 ans, le samedi 26/06 à 13h30



• Découvrez l'étang de Saint-Paul en louant un vélo à assistance électrique



Trois tailles de vélos sont mises en location (S, M et L) sur nos horaires habituels d'ouverture au public du mardi au samedi. Les vélos sont fournis avec un roadbook, un casque, un gilet et un antivol, pour profiter en toute liberté de la plus grande zone humide littorale des Mascareignes.



Trois tarifs de location sont proposés : à l'heure : 5 euros ; à la demie-journée : 12 euros ; ou à la journée : 20 euros



Pour de plus amples informations et/ou réserver, il suffit de contacter notre hôtesse d'accueil au 02 62 80 23 00 ou par mp facebook. On vous attend nombreux pour découvrir cette nouvelle prestation d’exploration de notre territoire

• Informations pratiques -

Tarifs:

- Visite guidée pédestre : tarif plein : 5,50€ / tarif réduit* : 3,00€ / tarif famille (2 adultes + 2 enfants) 15,00€

- Visite guidée vélo : tarif plein : 8,00€ / tarif réduit* : 5,00€ / tarif famille (2 adultes + 2 enfants) 20,00€

- Ateliers enfants 7-12 ans : 5,00€

- Location de vélo à assistance électrique 1 heure : 5,00€ ; 1 demie-journée : 12,00€ ; 1 journée : 20,00€



Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 6 à 18 ans, séniors (+ 65 ans), personnes porteuse de handicap.



• Réservations et contacts



Maison de la réserve / régie RNNNESP : 50 rue Anatole Hugot - Savanna - 97460 Saint-Paul

Téléphone : 0262 80 23 00

Messagerie electronique

Site web

Facebook