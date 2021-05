Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

À l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, la maire de Saint-Paul Huguette Bello, ainsi que la sous-préfète Sylvie Cendre, le président de la section locale des Anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Paul Judes Baret et les représentants du Conseil communal des enfants et des jeunes, ont effectué ce samedi 8 mai 2021 "le traditionnel dépôt de gerbe au pied du Monument aux morts à l'église de Saint-Gilles-les-Hauts" indique la ville de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Paul)

À l'occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, la maire de Saint-Paul Huguette Bello, ainsi que la sous-préfète Sylvie Cendre, le président de la section locale des Anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Paul Judes Baret et les représentants du Conseil communal des enfants et des jeunes, ont effectué ce samedi 8 mai 2021 "le traditionnel dépôt de gerbe au pied du Monument aux morts à l'église de Saint-Gilles-les-Hauts" indique la ville de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Paul)