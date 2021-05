Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 7 heures

EDF à la Réunion informe tous ses clients de la Ville de Saint-Paul que certains secteurs seront concernés par une coupure d'électricité le mardi 11 mai 2021 entre 8h40 et 14h30, le mercredi 12 mai 2021 entre 9h et 11h30 et le lundi 17 mai entre 8h45 et 15h. (photo : mairie Saint-Paul)

