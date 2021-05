Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Mardi 11 Mai à 14H10

Artisanat d'art traditionnel, contemporain, produits gastronomiques : le marché Fait Main va se tenir au village artisanal de l'Éperon ce samedi 15 et ce dimanche 16 mai 2021, de 9h à 18h. "L'association arts et tradition organise ce marché 100% local en partenariat avec la ville de Saint-Paul et le village artisanal de l'Éperon" indique la mairie dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Artisanat d'art traditionnel, contemporain, produits gastronomiques : le marché Fait Main va se tenir au village artisanal de l'Éperon ce samedi 15 et ce dimanche 16 mai 2021, de 9h à 18h. "L'association arts et tradition organise ce marché 100% local en partenariat avec la ville de Saint-Paul et le village artisanal de l'Éperon" indique la mairie dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)