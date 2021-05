Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Les horaires des différentes médiathèques et des bibliothèques de Saint-Paul redeviennent normaux suite au couvre-feu désormais repoussé à 19h. Ces structures ouvrent de 9h à 18h le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi et de 13h à 18h le jeudi. Les horaires sont identiques à la bibliothèque du Guillaume sauf le samedi où l'ouverture se fait de 9h à 13h" indique la ville. (photo : mairie de Saint-Paul)

