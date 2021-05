La ville de Saint-Paul réorganise le marché forain du front de mer à partir de ce vendredi 14 mai 2021 pour permettre son bon déroulement. Les mesures s'appliqueront tous les vendredis de 4h à 15h, et les samedis, de 4h à 13h. 250 personnes au maximum peuvent se trouver simultanément sur le site, dans le respect du protocole sanitaire. Deux entrées et deux sorties seront matérialisées afin de servir de zones d'attente avec le respect d'une distanciation sociale de 2 mètres et un marquage au sol. Retrouvez ci-dessous les mesures communiquées par la ville de Saint-Paul. (photo : mairie de Saint-Paul)

Les mesures suivantes vont s'appliquer :

- La circulation va s’effectuer en sens unique dans la direction nord/sud, rue du quai Gilbert, portion comprise entre la rue du Général-de-Gaulle et la rue Élie-Eudor.

- La circulation se fera dans le sens mer/montagne dans la rue Élie-Eudor

- Un panneau d’interdiction de tourner à gauche sera placé à l’angle des rues Élie-Eudor et Évariste-de-Parny

- Le stationnement sera limité à 30 minutes (utilisation du disque bleu ou dispositif équivalent) sur le boulevard du front de mer, côté mer, portion comprise entre les bars "Le piment rouge " et " Chez David "

- Une pré-signalisation " itinéraire conseillé " sera installé au niveau des rues Labourdonnais et La Buse pour informer les usagers

- Un marché organisé dans le respect du protocole sanitaire -

L’horaire de fin du marché forain reste maintenu à 14h afin de permettre de respecter le couvre-feu prévu à 19h. Ce rendez-vous se tient dans le cadre d’un protocole sanitaire strict lié à la Covid-19.

Les mesures de distanciation sociale et le respect des gestes barrières sont appliqué.e.s. 250 personnes au maximum peuvent se trouver simultanément sur le site. Un système de comptage et d’organisation permet d’organiser le flux des entrants et des sortants. Le barriérage et le gel hydroalcoolique seront installés aux entrées.

La police municipale tiendra trois accès et le dernier accès sera tenu par les agents du marché. Deux entrées et deux sorties seront matérialisées afin de servir de zones d’attente avec le respect d’une distanciation sociale de 2 mètres et un marquage au sol.