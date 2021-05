A Saint-Paul, plusieurs concertations du public vont se tenir dans plusieurs bassins de vie jusqu'au vendredi 4 juin 2021. "Le public peut se rendre dans certaines mairies annexes afin de prendre connaissance des différents dossiers d'informations (Dim) liés à des projets d'aménagement" indique la ville de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Paul)

- Le Dim concernant le secteur de Bois-de-Nèfles -

Ce Dim, réceptionné en mairie le 23 avril 2021, est consultable au service application des droits des sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe de Bois-de-Nèfles aux jours et aux heures d’ouverture du public et sur le site de la ville (du lundi au jeudi, de 8h à 16h , et du vendredi, de 8h à 15h).

Les observations pourront être consignées dans un registre tenu à la disposition du public au service application des droits des sols et à la mairie de Bois-de-Nèfles ou par e-mail. L’opérateur dépêchera un représentant à la mairie annexe de Bois-de-Nèfles, le lundi 31 mai, de 10h à 12h. Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir toutes les observations.

- Le Dim concernant le secteur de Saint-Gilles-les-Bains -

Ce Dim, réceptionné en mairie le 23 avril 2021, est consultable au service application des droits des sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Bains aux jours et aux heures d’ouverture du public et sur le site de la ville (du lundi au jeudi, de 8h à 16h, et du vendredi, de 8h à 15h).

Les observations pourront être consignées dans un registre tenu à la disposition du public au service application des droits des sols et à la mairie de Saint-Gilles-les-Bains ou par e-mail. L’opérateur dépêchera un représentant à la mairie annexe de Saint-Gilles-les-Bains, le lundi 31 mai, de 14h à 16h. Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir toutes les observations.

- Le Dim concernant le secteur de Saint-Paul -

Ce Dim, réceptionné en mairie le 7 mai 2021, est consultable au service application des droits des sols (12 rue Labourdonnais) et sur le site de la ville (du lundi au jeudi, de 8h à 16h, et du vendredi, de 8h à 15h).

Les observations pourront être consignées dans un registre tenu à la disposition du public au service application des droits des sols et par e-mail. L’opérateur dépêchera un représentant au service application des droits des sols, le mardi 1er juin, de 10h à 12h. Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir toutes les observations.

