Les plages de Boucan Canot, de Boucan piscine, des Roches Noires et de la passe de l'Hermitage ont reçu le label Pavillon bleu 2021 pour la 21ème année consécutive, ce jeudi 20 mai 2021. Au total, plus de 400 plages ont reçu une distinction au niveau national cette année dans 188 communes. Le label récompense les villes qui s'engagent pour un tourisme plus durable et qui "mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable respectueuse de l'environnement et de l'humain." Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Créé par Teragir en 1985, le Pavillon bleu valorise chaque année les communes qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable respectueuse de l’environnement et de l’humain. Cette labellisation s’appuie sur des critères complets et évolutifs, articulés autour de grandes thématiques comme l’éducation à l’environnement, l’environnement général, la gestion de l’eau ou encore la gestion des déchets.

La ville de Saint-Paul est sans aucun doute la plus ancienne commune de l’île à présenter tous les ans des sites de baignade à la labellisation Pavillon bleu. Disposant de plages coralliennes rares et d’un sous-bois naturel riche et fragile, notre Commune n’a eu de cesse de mettre en œuvre une politique de développement et de préservation de son environnement littoral. Le label Pavillon bleu vient récompenser ces efforts. Pour la 21ème année consécutive, Saint-Paul s’est vu décerner le label pour ses 4 plages surveillées : Boucan Canot, Boucan Piscine, Roches Noires et Hermitage La Passe. La plage de Trou d’Eau ayant obtenu une dérogation pour être la seule handiplage de Saint-Paul.

Décrochez le Pavillon bleu, c’est la garantie de retrouver des plages propres mais aussi de bénéficier d’une eau de baignade d’excellente qualité et d’actions de sensibilisation au développement durable. Celui-ci est aussi le signe d’un engagement de chaque instant, pour minimiser l’impact du tourisme sur les éco-systèmes. Se rendre sur une plage labellisée Pavillon bleu, c’est aussi opter pour un site disposant d’un certain nombre d’équipements permettant de minimiser les impacts de la fréquentation touristique. Des poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité. L’accessibilité et la sécurité de la baignade pour tous sont également prises en compte, tout comme l’information sur la qualité de l’eau de baignade et sur la faune et la flore locales.

Etre labellisée Pavillon bleu constitue donc un véritable challenge pour la Ville de Saint-Paul qui doit, sans cesse, veiller à ce que tous les critères soient respectés non seulement sur nos plages mais également au niveau de notre politique de gestion des déchets, des eaux usées ou de l’urbanisme.

En outre, tous les ans, la collectivité doit mettre en place sur ces plages, diverses actions d’éducation à l’environnement en faveur de la protection de la plage. Cette année, l’accent a été mis sur la gestion des déchets sur la plage et les enfants du CCEJ ont été les ambassadeurs de cette campagne de sensibilisation qui avait pour objectif d’informer et d’alerter les usagers de la plage de l’impact des déchets, issus de la consommation humaine, sur le milieu naturel.­