L'archéologue responsable du chantier des fouilles archéologiques de l'usine de Vue Belle anime des visites du lundi 24 mai au vendredi 28 mai 2021, de 13h30 à 15h30. Y compris le jour férié du 24 mai. "Vous pourrez découvrir les vestiges de ce patrimoine culturel" indique la ville de Saint-Paul. Attention, il faut obligatoirement s'inscrire au service de la culture et du patrimoine au 02 62 34 49 20. Les places sont limitées en raison du contexte sanitaire actuel lié à la Covid-19. "Les gestes barrières et les mesures de distinction sociale seront appliqué.e.s tout comme le port du masque obligatoire" ajoute la ville dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Paul)

Des fouilles archéologiques se déroulent actuellement sur le site de l’usine de Vue Belle afin d’en sauvegarder les données et d’en faire une interprétation. Pour rappel, les services de la ville, de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’atelier architectes et ingénieurs et la direction des affaires culturelles de La Réunion se chargent du suivi des travaux.



Pour rappel, ces fouilles en cours constituent les prémices de la construction de la future médiathèque de la Saline. La volonté est de démocratiser la culture en ramener le livre au cœur même du quartier. Le futur bâtiment va s’intégrer dans le paysage urbain. Avec un intérieur chaleureux et des matériaux durables pour la partie extérieure. Le coût de l’opération s’élève à 4 millions d’euros. Cette médiathèque doit être livrée au premier semestre 2023.