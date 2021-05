Publié il y a 18 minutes / Actualisé le Jeudi 20 Mai à 12H21

Douze marmays et leurs parents ont réalisé des fleurs en feuille coco ce mercredi 19 mai 2021 à Grande Fontaine. "Toutes et tous viennent de ce secteur mais aussi de la périphérie du centre-ville" indique la mairie de Saint-Paul. "Cette action s'inscrit dans une dynamique de territorialisation et de proximité menée dans les bassins de vie de Saint-Paul. Et s'adresse aux enfants des quartiers prioritaires de la ville. L'objectif est aussi de dynamiser Grande Fontaine en associant les habitant.e.s à la vie de leur quartier" ajoute la ville dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photos : mairie de Saint-Paul)

