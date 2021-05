Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 25 mai 2021 des élèves du lycée de Vue Belle, soutenus par la ville de Saint-Paul, se sont réunis dans le cadre de la 24ème édition de "La Course contre la faim". Cette action a pour objectif "de sensibiliser les jeunes à la problématique de la sous-nutrition dans le monde, de les impliquer dans une action de solidarité et de prouver que chacun peut agir à son niveau, quel que soit son âge" indique la ville de Saint-Paul. Plus d'informations ci-dessous. (photos : mairie de Saint-Paul)

