En partenariat avec l'ARS et le TCO, la ville de Saint-Paul organise la toute première opération de "Vid fon kour dann zot kartyé" ce vendredi 28 mai 2021 à Villèle, Saint-Gilles-les Hauts, Bras Canot, Cinq Heures, piton Léon, Corbeil, ravine Daniel, Troussail et Villentroy" indique la ville de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

À l’heure où notre île connaît une recrudescence du virus de la Covid-19, la lutte contre la dengue, elle, ne faiblit pas.

Du 3 au 9 mai, 1382 cas de dengue ont été signalés du 3 au 9 mai à l’Agence régionale de santé La Réunion (ARS). Le virus de la dengue continue à circuler à un niveau élevé sur le territoire. Le secteur Ouest reste le plus touché. Des foyers sont identifiés dans de nombreuses communes du Nord, notamment à Saint-Denis et dans le Sud.

Les institutions : l’ARS, le Territoire de la côte ouest, (TCO) ainsi que la commune de Saint-Paul ne ménagent pas leurs efforts dans les actions de prévention et de sensibilisation auprès de la population. Ces interventions de lutte contre la dengue rappellent à tous la nécessité d’adopter les bons gestes de prévention :

- se protéger des piqûres de moustiques ;

- consulter un médecin en cas de symptômes ;

- vider ce qui peut contenir de l’eau autour de son domicile ;

- se débarrasser de tous encombrants, véritables nids à moustiques…

- "Vid’ fon kour dann zot kartyé" -

Les opérations " Vid’ fon Kour dann zot kartyé " continuent en mai et en juin dans la commune de Saint-Paul. Tous les quartiers de Saint-Paul, dans les six bassins de vie, sont concernés par la collecte des déchets volumineux pour lutter contre la propagation du virus de la dengue.

Les habitants des quartiers devront présenter leurs encombrants la veille au soir de ce jour de collecte ou avant 4h30 le jeudi même. Les "Vid’ fon Kour dann zot kartyé" commencent dés 5 heures et s’achèvent à 19 heures. Objectif de cette opération : se débarrasser de toutes sortes de nids à moustiques tels que les encombrants envahissant les lieux de vie : meubles, ferrailles, robinetterie, lavabos, gros morceaux de plastique, vitrage, vélos, tapis, gros ustensiles de cuisines…

Pour rappel, les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) ne sont pas pris en charge lors de ces collectes. Les habitants doivent se rapprocher de leur distributeur ou les amener dans l’une des 5 déchèteries du territoire. Cette stratégie commune et partenariale s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de dengue.

- Une mobilisation commune pour dire "stop aux incivilités !" -

Malgré les interventions quotidiennes, les agents de la ville saint-pauloise et les médiateurs de Cycléa observent régulièrement des incivilités sur les différents secteurs. Ces actes d’incivilités néfastes nuisent à notre environnement et ne cessent malheureusement pas. Vous êtes nombreux à agir et à remonter des signalements de dépôts sauvages. Cette mobilisation doit constituer une cause commune en pleine pandémie de la Covid-19 et d’épidémie de dengue.



- Agir en dehors des opérations Vid’ Fon Kour -

Pour rappel, les agents de la ville de Saint-Paul nettoient l’ensemble des secteurs de la commune, dont ils possèdent la compétence. Ils sillonnent les espaces publics et les quartiers tous les jours. Les agents de l’environnement sont aussi sur le terrain pour surveiller les sites sensibles : alerte sur les dépôts sauvages / déchets verts / entretien des voiries et lieux publics…

Les services interviennent également suite aux signalements des administrés via sur le mail. Les agents effectuent principalement l’enlèvement des dépôts sauvages de petit volume et de carcasses de voiture non immatriculées, mais également les carcasses de véhicules immatriculés avec l’autorisation des propriétaires concernés.

Si les dépôts sauvages ne se trouvent pas sur des espaces privés ou publics communaux, la mairie se rapproche des propriétaires ou gestionnaires concernés pour qu’ils réalisent eux-mêmes les opérations de nettoyage nécessaire pour ramener la salubrité des sites.

La police municipale vient également procéder à des verbalisations des auteurs de dépôt sauvage en flagrant délit ou sur indices donnés par les usagers permettant d’identifier les pollueurs. Elle traite aussi les carcasses de voiture immatriculées présentes sur le domaine public. La ville de Saint-Paul assure ces missions en complément de celles du TCO, chargé de réaliser la collecte des déchets, de celles des médiateurs de Cycléa et de celles de l’ARS engagés dans la lutte contre la dengue.

- Alerter le TCO -

Vous pouvez aussi alerter le TCO pour signaler des situations problématiques. Le TCO assure en effet la compétence de la collecte des déchets. N’hésitez pas à contacter ses services pour effectuer un signalement de dépôts d’ordures.

Soit en remplissant un formulaire en ligne sur le site du TCO (pour les problèmes de collecte, de dépôts sauvages ou d’épaves) soit en contactant son numéro vert au 0800 605 605. Nous vous rappelons que les 5 déchèteries de Saint-Paul (Guillaume, Plateau Caillou, Étang, Hermitage-les-Bains, Carrosse-Roquefeuil) sont accessibles aux particuliers. Vous pouvez aller y déposer vos différents types de déchets aux horaires d’ouverture habituels.

- Les opérations de démoustication de l’ARS -

L’ARS réalise ainsi plusieurs démoustications dans les quartiers de Saint-Paul. Des zones uniquement concernées par des regroupements de cas de dengue. L’ARS vient démoustiquer uniquement si des cas de dengue sont confirmés dans un secteur. L’ARS publie régulièrement de nouveaux calendriers de ces interventions.

Vous pouvez directement contacter cette structure afin de lui remonter les situations problématiques : terrain abandonné, gîtes larvaires… au numéro vert 0800 110 000.