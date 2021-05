Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 42 minutes

La ville de Saint-Paul et l'association des commerçants APBVSG organise un marché artisanal à Saint-Gilles-les-Bains sur la place Paul-Julius-Bénard ce samedi 29 mai, de 9h à 18h, et le dimanche 30 mai 2021, de 9h à 13h. Le port du masque est obligatoire et les gestes barrières sont obligatoires. Retrouvez ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

