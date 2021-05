Tous les samedis matin du mois de juin 2021, des activités autour de la savane de l'ouest seront organisées par la ville de Saint-Paul. Au programme, peinture, confection de chapeaux ou de porte-clés, cours de photographie et découverte des plantes aromatiques en plein coeur de la savane. La ville précise que les inscriptions sont obligatoires et que de l'équipement peut être à prévoir suivant les activités. Nous publions le programme détaillé de la ville ci-dessous. (Photo de la mairie de Saint-Paul)

- Samedi 5 juin -

Animé par l’association Jeunesse Bouillon – Atelier aquarelle de 9h00 à 12h00

Où ? Chemin Pavé de Bellemène

Intervenant : Jim Davery

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : [email protected] et par téléphone : 0262 45 80 34 ou le 0693 01 66 90.

Initiation à la peinture acrylique, apprendre les techniques de couleur, de dégradé, perspective dans une peinture et l’emploi de la lumière sur une toile. Aquarelle, peinture acrylique, papier, pinceau, chevalet, tabouret seront fournis.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque – carnet de note – petite chaise pliable – baskets – chapeau- bouteille d’eau. Uniquement les chevalets seront fournis.

- Samedi 5 juin -

Animé par l’Association Tamarin de l’ouest – Atelier tressage de 9h00 à 12h00

Où ? Maison Serveau

Intervenante : Madelyn Moutoussamy

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : [email protected] et par téléphone : 0262 45 80 34 ou le 0693 01 66 90.

Applatissage et tressage de la paille de Saint-Paul pour la confection de chapeau, bertel, panier…

Équipement à prévoir et obligatoire : masque.

- Samedi 12 juin -

Animé par l’Association Tamarin de l’ouest – Atelier tressage de 9h00 à 12h00

Où ? Maison Serveau

Intervenante : Madelyn Moutoussamy

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : [email protected] et par téléphone : 0262 45 80 34 ou le 0693 01 66 90.

Applatissage et tressage de la paille de Saint-Paul pour la confection de chapeau, bertel, panier…

Équipement à prévoir et obligatoire : masque.

- Samedi 12 juin -

Animé par l’Association Brin de Bambou – Atelier Capteur de Rêve de 9h à 12h

Où ? Maison Serveau

Intervenante : Coline Gagneret

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : [email protected] et par téléphone : 0262 45 80 34 ou le 0693 01 66 90.

Chacun crée son propre porte-bonheur (symbole des Indiens d’Amérique) à partir de matières issues de la nature réunionnaise : bois de goyavier, paille, gousse, graine, plume… Un moment manuel, coloré et ayant du sens. Ce porte-bonheur est tissé sur une toile bienveillante afin d’honorer notre terre et particulièrement ces savanes.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque.

- Samedi 19 juin -

Animé par l’Association Coop Union – Atelier Photo de 9h à 12h

Où ? Parc Belvédère de Plateau Caillou

Intervenant : Julien Azam

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : dedd.expositionsa[email protected] et par téléphone : 0262 45 80 34 ou le 0693 01 66 90.

Cet atelier comprend une déambulation photographique dans les paysages de la Savane saint-pauloise, et une séance de préparation pour l’exposition des meilleurs images de chaque participant. Accompagné(e) sur le terrain par un photographe professionnel, vous pourrez apprendre toutes les astuces nécessaires pour faire vos premiers pas ou perfectionner votre pratique, dans un cadre exceptionnel. Le groupe aura pour objectif de produire une série d’images témoignant du patrimoine naturel et historique de la savane, en exprimant sa sensibilité artistique ou documentaire. Muni(e) d’un appareil photo numérique, ou bien d’un smartphone récent, découvrez des techniques simples pour réaliser de belles prises de vues en extérieur. Composition d’une image, éclairage du sujet, choix d’objectif, utilisation d’un trépied et d’un filtre polarisant, macro-photographie, photo panoramique.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque-appareil photo numérique ou smartphone récent- chaussure de marche- bouteille d’eau- casquette

- Samedi 19 juin -

Animé par l’association APPER – Atelier Tizaner 08h00 à 11h00

Où ? Savane Cap la Houssaye

Intervenant : Boris Astourne

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : [email protected] et par téléphone : 0262 45 80 34 ou le 0693 01 66 90.

En partenariat avec le tisaneur Agro Forest Reunion et l’association de suivi scientifique d’itinéraire socio-techniques de production, terroirs ancestraux de Bourbon, l’APPER vous propose d’apprendre à reconnaître les principales plantes de la savane du cap la Houssaye dans le cadre d’échanges ludiques et sensoriels. Développez vos connaissances sur leurs usages médicinales, aromatiques, mystiques ou en tant que fourrage pour les animaux. Dégustez ces plantes aromatiques, dont les secrets sont transmis de génération en génération dans des contenants respectant le développement durable, accompagnées de miel d’espèces locales dans une ambiance musicale avec deux musiciens de l’École des musiques actuelles de La Réunion.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque, baskets, chapeau, bouteille d’eau.

- Samedi 26 juin -

Animé par l’Association Coop Union – Atelier Photo de 9h à 12h

Où ? 38 ruelle Angoulême à Saint-Paul

Intervenant : Julien Azam

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : [email protected] et par téléphone : 0262 45 80 34 ou le 0693 01 66 90.

Cette séance sera consacrée à la sélection des meilleures images et leur préparation pour l’impression. En salle et avec un vidéo-projecteur, les participants pourront découvrir quelques techniques de base en post-production : recadrage, amélioration de la luminosité, des contrastes, exportation au format adéquat.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque-appareil photo numérique ou smartphone récent- chaussure de marche- bouteille d’eau- casquette

- Samedi 26 juin -

Animé par l’Association Brin de Bambou – Atelier Confection de corbeilles en liane 9h à 12h

Où ? Maison Serveau

Intervenante : Coline Gagneret

Arrêté portant à 6 le nombre d’inscription

Inscription par mail obligatoire : [email protected] et par téléphone : 0262 45 80 34 ou le 0693 01 66 90.

Apprenez à fabriquer vos propres corbeilles en Coculus Orbiculatus. Plus communément appelée à la Réunion, liane d’amarrage. Cette liane commune dans l’île est présente dans les régions basses et humides, en bords de routes, dans les broussailles secondaires ou parfois dans les clairières forestières, jusqu’à une altitude de 500m environ. Autrefois à La Réunion, les rameaux faisaient office de cordes dans les constructions. On emploie les tiges comme liens très solides pour fixer les pièces de charpente des hangars, cases, et autres constructions de ce genre.

Équipement à prévoir et obligatoire : masque.