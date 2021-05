Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Saint-Pauloise a accompagné une éducatrice et 19 éducateurs issu.e.s de 16 clubs de la ville lors d'une formation de quatre jours, au stade olympique Paul-Julius Bénard qui s'est terminé le vendredi 28 mai 2021. Au terme de ces quatre jours les éducateurs.ices chargé.e.s de l'entraînement des joueurs.euses de 11 à 17 ans ont pu apprendre à "mettre en place des entraînements et des jeux, construire des projets sportifs et mettre en sécurité les enfants" indique la ville. Cette formation proposée par le Football club de Saint-Paul en partenariat avec la commune et la Ligue réunionnaise de football a permis de "structurer et renforcer les liens entre la vingtaine de clubs de football de Saint-Paul, labellisée ville active et sportive" indique la mairie dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : mairie de Saint-Paul)

