En parallèle de l'opération Vid' fon kour dann zot kartyé qui se déroule actuellement dans les quartiers Saint-Paulois, une action de nettoyage de véhicules hors d'usage a été faite ce mardi 1er juin 2021 sur une parcelle laissée à l'abandon à la rue Saint-Louis. En partenariat avec l'association VHU Réunion, la mairie de Saint-Paul "met tout en oeuvre pour lutter contre les maladies vectorielles à travers cette opération" détaille la ville de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Mairie de Saint-Paul)

Cachées derrière un passage exigu et compliqué d’accès de par les multiples encombrants qui s’y trouvent, c’est là que se trouvent une dizaine de VHU livrées à eux-mêmes. Refuge idéal pour la prolifération du moustique-tigre et des rats, accompagnée de l’association VHU Réunion, la commune de Saint-Paul double ses efforts et déploie les moyens humains et matériels, en cette période de crise sanitaire.

Avec la mobilisation d’un camion à grue et d’une équipe de nettoyage, la parcelle retrouve un nouveau visage après le minutieux travail des agents du service environnement. Les épaves seront rapidement entreposées dans une casse auto de la ville.

Dans le cadre de la lutte contre la dengue, cette action s’ajoute à la stratégie Vid’ fon kour dann zot kartyé. La municipalité continue sa lancée dans les actions d’insalubrité publique pour endiguer l’épidémie sur son territoire.

- Adopter les bons gestes ! -

Les administrés peuvent signaler, via une adresse mail ([email protected]), des carcasses de voiture aussi bien sur une voie privée que sur une voie publique. Après une enquête de voisinage, et auprès du propriétaire, les agents de la ville s’assurent que le véhicule n’est plus identifiable et ne fait pas l’objet d’une enquête par la police municipale.

À noter également que les frais d’enlèvement de la carcasse de l’automobile sont à la charge du propriétaire.

Saint-Paul, au plus près de sa population, répond aux enjeux de politique environnementale et de santé à travers l’opération Vid’ fon kour dann zot kartyé du 28 juin au 25 juin 2001.

Dans les six bassins de vie, l’occasion pour vous de faire le tri et de présenter vos encombrants la veille au soir de ce jour de collecte ou avant 4h30 le jeudi même. Les Vid’ fon kour dann zot kartyé commencent dès 5 heures et s’achèvent à 19 heures.