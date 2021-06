L'association Lékol du bonheur et le Club Ouest Soroptimist de La Réunion avaient organisé un concours de vignettes dans le thème de la lutte contre les stéréotypes sexistes. Les résultats du concours ont eu lieu le mercredi 2 juin 2021 à la médiathèque Leconte de Lisle, les jury ont du départager une centaine de réalisations d'élèves de CM1 et CM2 des écoles de la ville de Saint-Paul pour sacrer cinq enfants. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photos : Mairie de Saint-Paul)

Les dessins des enfants, exprimant des messages d’égalité et d’équité entre les femmes et les hommes, ont été exposés à la médiathèque Leconte de Lisle du front de mer de Saint-Paul, ce mercredi 2 juin, à l’occasion d’une remise des prix récompensant les lauréats.

Présents à cette cérémonie, Luc de Palmas, de l’école de Grand-Fond ainsi que Nino Durand et Jade Profil pour l’école de Saint-Paul centre, se sont vu remettre, par les membres des associations présentes et par les élues Nila Radakichenin et Marie-Suzelle Buchle, un ouvrage, une bande dessinée et une affiche composée des dessins des différents gagnants. Les élues, respectivement déléguée aux affaires scolaires et déléguée à la lecture publique et aux bibliothèques, ont été ravies de voir l’engouement qu’a suscité la thématique auprès des élèves. Elles ont bien entendu remercié les enfants pour leur réalisation tout en les encourageant à poursuivre leur engagement dans la lutte contre les discriminations et tous les autres préjugés relatifs aux stéréotypes sexistes.

Anne-Juliette de Seze, de l’école de Grand Fond et Elouann Faverot de l’école de l’Étang Saint-Paul, qui n’ont pu être présents à la remise des prix, sont eux aussi lauréats du concours. Nous les félicitons également pour leur participation et leur réalisation.